Активіст, який кинув яйце в Януковича, став заступником голови ОДА
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає LB.ua.
"Герой дня. Пам'ятайте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, що наважилася таке зробити, - це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Упевнений, що будемо про нього чути, як про ефективного менеджера, значно більше", - написав Криклій в фейсбуці.
Як повідомлялося, в серпні 2015 Романюк, який працював викладачем Прикарпатського університету, очолив департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківської ОДА.
У 2014 році Романюк був кандидатом в народні депутати на виборчому окрузі №83, але перед виборами зняв свою кандидатуру.
Нагадаємо, що підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання запросила на відкриття Ради 9-го скликання ексспікера часів Януковича Володимира Рибака.
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