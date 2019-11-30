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Активіст, який кинув яйце в Януковича, став заступником голови ОДА

Дмитро Романюк кинув яйце в президента в 2004 році
Дмитра Романюка, який в 2004 році був тим студентом, який кинув яйце в Віктора Януковича, призначено заступником голови Івано-Франківської обласної адміністрації.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає LB.ua.

"Герой дня. Пам'ятайте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, що наважилася таке зробити, - це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Упевнений, що будемо про нього чути, як про ефективного менеджера, значно більше", - написав Криклій в фейсбуці.

Як повідомлялося, в серпні 2015 Романюк, який працював викладачем Прикарпатського університету, очолив департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківської ОДА.

У 2014 році Романюк був кандидатом в народні депутати на виборчому окрузі №83, але перед виборами зняв свою кандидатуру.

Нагадаємо, що підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання запросила на відкриття Ради 9-го скликання ексспікера часів Януковича Володимира Рибака.

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30 11 2019 12:30
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