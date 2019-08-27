На урочисте засідання Ради запросили спікера часів Януковича Рибака
Виступив з проханням занести Рибака до переліку запрошених представник ОПЗЖ Нестор Шуфрич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Координатор підгрупи, яка займається організаційними питаннями, Сергій Іонушас ("Слуга народу") зазначив, що підгрупа не ухвалила рішення з цього питання, але на засіданні підготовчої групи представники політичних сил можуть висловити свої позиції щодо запрошення Рибака.
"Ми запрошуємо всіх голів Верховної Ради України, які проживають на території держави. Тому, я думаю, все-таки всі голови Верховної Ради повинні мати повагу у майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція", - сказав керівник підготовчої групи Дмитро Разумков ("Слуга народу").
Після цього він поставив на голосування пропозицію занести Рибака у список запрошених на засідання. Більшість членів групи підтримали його.
Представники партії "Європейська солідарність" виступили проти.
Нагадаємо, що Рибак очолював парламент за часів експрезидента України Віктора Януковича. Його повноваження були припинені після втечі Януковича.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн