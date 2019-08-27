На урочисте засідання Ради запросили спікера часів Януковича Рибака

"Ми запрошуємо всіх голів Верховної Ради України, які проживають на території держави. Тому, я думаю, все-таки всі голови Верховної Ради повинні мати повагу у майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція"

Підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання запросила на відкриття Ради 9-го скликання ексспікера часів Януковича Володимира Рибака.

Виступив з проханням занести Рибака до переліку запрошених представник ОПЗЖ Нестор Шуфрич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Координатор підгрупи, яка займається організаційними питаннями, Сергій Іонушас ("Слуга народу") зазначив, що підгрупа не ухвалила рішення з цього питання, але на засіданні підготовчої групи представники політичних сил можуть висловити свої позиції щодо запрошення Рибака.

"Ми запрошуємо всіх голів Верховної Ради України, які проживають на території держави. Тому, я думаю, все-таки всі голови Верховної Ради повинні мати повагу у майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція", - сказав керівник підготовчої групи Дмитро Разумков ("Слуга народу").

Після цього він поставив на голосування пропозицію занести Рибака у список запрошених на засідання. Більшість членів групи підтримали його.

Представники партії "Європейська солідарність" виступили проти.

Нагадаємо, що Рибак очолював парламент за часів експрезидента України Віктора Януковича. Його повноваження були припинені після втечі Януковича.