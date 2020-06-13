"Подарунок Злочевського": за що пропонували хабар Холодницкому
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
У п'ятницю, 12 червня, в САП повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро задокументували дачу хабара керівництву НАБУ і голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Хабар пропонували за посередництва "правої руки" колишнього міністра. Помічником виявився високопоставлений чиновник управління Державної фіскальної служби в Києві.
Тоді в САП, не називаючи імен, уточнили, що гроші пропонували за закриття кримінальної справи, в якій екс-міністр фігурує як підозрюваний. Мова йде про двох кримінальних провадженнях стосовно розтрати/привласнення майна в особливо великих розмірах та відмивання доходів.
Кому і скільки пропонували
5 млн доларів пропонували керівнику САП Назару Холодницкому за закриття справи. Ще один мільйон доларів повинні були отримати посередники.
Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні стабілізаційним кредитом Національного банку, виданими "Реал Банку". Цей банк контролював побіжний олігарх Сергій Курченко.
Сама справа було зареєстровано 3 червня 2020 року.
На брифінгу з цього приводу керівник НАБУ Артем Ситник розповів, що з хабарем поспішали, щоб забезпечити повернення в Україну Злочевського до його день народження (14 червня).
"Чому такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну", - розповів Ситник.
Кого затримали
За словами глави НАБУ, під час дачі хабара затримали три людини.
"Перший затриманий - це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ГФС в Києві. Друга особа мала відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського. І третя особа теж працівник ГФС і також довірена особа Злочевського", - повідомив Ситник.
Нагадаємо, що за фактом рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП затримали трьох осіб. Кошти пропонували довірені особи екс-міністра уряду Азарова Миколи Злочевського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Вакарчук йде з Ради
- ВІДЕО 100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі