Рекордний хабар в історії України: затримані троє осіб

5 млн доларів пропонували за закриття справи і ще 1 - посередникам

За фактом рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП затримали трьох осіб. Кошти пропонували довірені особи екс-міністра уряду Азарова Миколи Злочевського.

Про це повідомили на брифінгу керівники НАБУ та САП, передає РБК - Україна.

Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Сама справа було зареєстрована 3 червня 2020 року.

"Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну", - розповів Ситник.

За його словами, спочатку в ході первинних розмов була пропозиція 1 млн доларів за те, щоб справу передали в інший орган. Після відмови було запропоновано 5 млн доларів, але вже за закриття кримінального провадження.

За словами глави НАБУ, під час дачі хабара було затримано трьох осіб.

"Перший затриманий - це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ДФС в Києві, друга особа мала відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського, і третя особа теж працівник ДФС і також довірена особа Злочевського", - розповів Ситник.

Ситник також зазначив, що це рекордний хабар в історії України.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викрили на хабарництві суддю Зарічного райсуду міста Суми.