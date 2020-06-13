Рекордний хабар в історії України: затримані троє осіб
Про це повідомили на брифінгу керівники НАБУ та САП, передає РБК - Україна.
Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".
Сама справа було зареєстрована 3 червня 2020 року.
"Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну", - розповів Ситник.
За його словами, спочатку в ході первинних розмов була пропозиція 1 млн доларів за те, щоб справу передали в інший орган. Після відмови було запропоновано 5 млн доларів, але вже за закриття кримінального провадження.
За словами глави НАБУ, під час дачі хабара було затримано трьох осіб.
"Перший затриманий - це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ДФС в Києві, друга особа мала відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського, і третя особа теж працівник ДФС і також довірена особа Злочевського", - розповів Ситник.
Ситник також зазначив, що це рекордний хабар в історії України.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викрили на хабарництві суддю Зарічного райсуду міста Суми.
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