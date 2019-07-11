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Суддю піймали з хабарем у баночці

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили на хабарництві суддю Зарічного райсуду міста Суми.
Суддю піймали з хабарем у баночці Фото:СБУ

7 листопада 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили "на гарячому" суддю Зарічного районного суду міста Суми після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 2 тисяч доларів США", передає "Українська правда".

Зазначається, що суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Як свідчать фотографії, оприлюднені НАБУ, гроші зберігалися в скляній банці. 

Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

Нагадаємо, що Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід лікарю-трансплантологу Інституту Шалімова, якого затримали під час отриманні хабаря у розмірі 20 тисяч доларів за операцію з трансплантації печінки. Його відправили під домашній арешт у нічний час.

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07 11 2019 16:00
ТЕГИ: хабар
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