Суддю піймали з хабарем у баночці
7 листопада 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили "на гарячому" суддю Зарічного районного суду міста Суми після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 2 тисяч доларів США", передає "Українська правда".
Зазначається, що суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності.
Як свідчать фотографії, оприлюднені НАБУ, гроші зберігалися в скляній банці.
Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру.
Нагадаємо, що Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід лікарю-трансплантологу Інституту Шалімова, якого затримали під час отриманні хабаря у розмірі 20 тисяч доларів за операцію з трансплантації печінки. Його відправили під домашній арешт у нічний час.
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