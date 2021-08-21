БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДетективи Національного антикорупційного бюро України викрили члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на отриманні 90 тис. доларів хабаря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Член комісії з регулювання азартних ігор погорів на хабарі у майже $100 тисяч
20 серпня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали чинного члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. доларів США
Фото: nabu.gov.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"20 серпня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали чинного члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. доларів США", - ідеться в повідомленні.
Члена комісії затримали в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
"Влітку 2021 року внаслідок покладених на Національне бюро повноважень, детективи отримали інформацію про існування системи одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за надання дозволів і ліцензій на право на зайняття гральним бізнесом", - сказано в повідомленні.
У межах розслідування детективи задокументували факти, які свідчать про те, що член комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запропонував надати йому неправомірну вигоду за ухвалення ним і іншими членами комісії рішень про надання дозволів, що підтверджують відповідність приміщень суб`єктів підприємницької діяльності в Чернігівській та Запорізькій областях для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі.
Крім того, він обіцяв забезпечити надання ліцензій на право здійснення у цих приміщеннях ігорної діяльності. Свої "послуги" він оцінив у 90 тис. доларів.
У результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, високопосадовець (який на момент вчинення злочину виконував обов’язки голови комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) був затриманий «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань виявило збитків майже на 3,6 млн грн під час будівництва діагностичного центру у Києві.
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21 08 2021 13:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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