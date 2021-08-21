Член комісії з регулювання азартних ігор погорів на хабарі у майже $100 тисяч

20 серпня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали чинного члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. доларів США

Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на отриманні 90 тис. доларів хабаря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"20 серпня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали чинного члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. доларів США", - ідеться в повідомленні.

Члена комісії затримали в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"Влітку 2021 року внаслідок покладених на Національне бюро повноважень, детективи отримали інформацію про існування системи одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за надання дозволів і ліцензій на право на зайняття гральним бізнесом", - сказано в повідомленні.

У межах розслідування детективи задокументували факти, які свідчать про те, що член комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запропонував надати йому неправомірну вигоду за ухвалення ним і іншими членами комісії рішень про надання дозволів, що підтверджують відповідність приміщень суб`єктів підприємницької діяльності в Чернігівській та Запорізькій областях для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі.

Крім того, він обіцяв забезпечити надання ліцензій на право здійснення у цих приміщеннях ігорної діяльності. Свої "послуги" він оцінив у 90 тис. доларів.

У результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, високопосадовець (який на момент вчинення злочину виконував обов’язки голови комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) був затриманий «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань виявило збитків майже на 3,6 млн грн під час будівництва діагностичного центру у Києві.