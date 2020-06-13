Хабар Холодницькому: заступнику податкової Києва оголосили про підозру
Про це під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає РБК - Україна.
Ситник зазначив, що умовою передачі коштів отримання було процесуальне рішення про закриття кримінального провадження. Тобто чиновники, які пропонували хабар, хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це внесені до Реєстру досудових розслідувань.
"Першому заступнику начальника ДПС оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 ККУ. Тобто це пропозиція хабара. Санкція цієї статті передбачає відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без конфіскації", - повідомив Ситник.
Щодо двох інших причетних, то наразі їм підготовлені проекти підозр.
"Частина затриманих є спеціальними суб’єктами. Тобто адвокатами, тому підписантом повідомлення про підозру є безпосередньо керівник САП", - додав Ситник.
Нагадаємо, що за фактом рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП затримали трьох осіб. Кошти пропонували довірені особи екс-міністра уряду Азарова Миколи Злочевського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Вакарчук йде з Ради
- ВІДЕО 100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі