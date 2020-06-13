Хабар Холодницькому: заступнику податкової Києва оголосили про підозру

Чиновнику Державної податкової служби у місті Києві оголосили підозру у наданні хабара службовим особам. Чиновник намагався підкупити керівництво НАБУ і САП.

Про це під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає РБК - Україна.

Ситник зазначив, що умовою передачі коштів отримання було процесуальне рішення про закриття кримінального провадження. Тобто чиновники, які пропонували хабар, хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це внесені до Реєстру досудових розслідувань.

"Першому заступнику начальника ДПС оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 ККУ. Тобто це пропозиція хабара. Санкція цієї статті передбачає відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без конфіскації", - повідомив Ситник.

Щодо двох інших причетних, то наразі їм підготовлені проекти підозр.

"Частина затриманих є спеціальними суб’єктами. Тобто адвокатами, тому підписантом повідомлення про підозру є безпосередньо керівник САП", - додав Ситник.

Нагадаємо, що за фактом рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП затримали трьох осіб. Кошти пропонували довірені особи екс-міністра уряду Азарова Миколи Злочевського.