Гройсман: Україні потрібен новий закон про столицю

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за ухвалення нового закону про столицю України, який би збалансував посади міського голови Києва та голови держадміністрації.

"Україні потрібен новий закон про столицю, про місто Київ, де би чітко було розписано, що таке місцеве самоврядування і були повноцінні повноваження міського голови, а з іншого боку – були повноцінно відображені повноваження державної влади. Цей баланс має бути забезпечений новим законом про столицю. Парламент, який відходить, чомусь це питання не ухвалив – я думаю, воно було дуже заполітизованим… Надіюсь, що у рамках реформи децентралізації новий закон про столицю – новий, європейський, ефективний буде напрацьований новим парламентом і урядом і буде реалізований", - заявив Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, інформує УП.

Крім того, Гройсман прокоментував ситуацію з місцевими виборами: "Потрібно спочатку завершити реформу децентралізації, вдосконалити законодавство про місцеві вибори. Редакція 2015 року про місцеві вибори є недосконалою і хибною – і я сподіваюся, що новий парламент це зможе виправити. Коли будуть внесені до Конституції і в закони про місцеве самоврядування ,можна буде проводити чергові вибори".

Прем'єр також зазначив: "Я думаю, що наша робота з підготовки перехідних матеріалів дозволить новому уряду швидше підійти до справ. І я вірю, що ми маємо шанс отримати великий український успіх".

Нагадаємо, що зараз Віталій Кличко одночасно обіймає посади міського голови Києва та голови Київської міської державної адміністрації.

Команда нового президента Володимира Зеленського хоче призначити свою людину на посаду голови КМДА.

Кличко заявляє, що владу в Києві треба міняти на виборах. Мер Києва вважає малоймовірним проведення дострокових місцевих виборів по всій країні через дефіцит коштів, але не виключає, що вони можуть відбутися в Києві.

Сьогодні ж Володимир Гройсман відмовився розглядати питання звільнення Кличка з посади керівника КМДА, залишивши це вже наступному складу уряду.