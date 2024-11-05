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Грузинська опозиція оголосила про щоденні акції протесту

05 листопада 2024, 16:27
Грузинська опозиція оголосила про щоденні акції протесту
Фото: The Washington Post
Опозиціонери планують сформувати потужний рух, який скине режим.

Акції протесту опозиції Грузі будуть нести щоденний характер. 

Про це  заявив один із лідерів Коаліції за зміни Ніка Мелія на мітингу біля будівлі парламенту Грузії, повідомляє Ехо Кавказу.

"Від сьогодні дня акції грузинської опозиції матимуть щоденний характер", - заявив Мелія на мітингу біля будівлі парламенту Грузії.

Грузинські опозиціонери планують сформувати потужний протестний рух, "який скине режим".

Уже сьогодні, 5 листопада учасники акції протесту планують зібратися біля тбіліського Палацу спорту.

"Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди але стояти лише на Руставелі недостатньо, ми повинні стояти на всіх проспектах", - додав Мелія.

Нагадаємо, що одразу в день виборів, 28 жовтня, в Тбілісі почалися мітинги на тлі скандальних виборів до парламенту.
Грузіявиборипротести

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