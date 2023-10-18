Грузинський парламент провалив імпічмент президента
18 жовтня 2023, 18:54
Фото: mrdi.gov.ge
В парламенті Грузії не вистачило голосів, щоб оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі після рішення Конституційного суду про перевищення своїх повноважень.
Про це повідомив парламент Грузії.
Імпічмент Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, а для його оголошення потрібно мінімум 100 голосів.
Один депутат проголосував проти імпічменту.
Голосування відбувалось таємно, на засіданні була присутня особисто президентка.
Днямий ми писали, що суд Грузії підтримав імпічмент президентки.