Гриценко на пропозицію Тимошенко: Сезонний авітаміноз
Свою реакцію Гриценко опублікував 26 березня у Twitter, повідомляє "Українська правда".
"Заголовки новин: "Тимошенко допускає об’єднання з Гриценком" До того: "Бойко допускає об’єднання з Тимошенко"... Весна прийшла - сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вони заметушилися?", - написав він.
Заголовки новин: «Тимошенко допускає об’єднання з Гриценком» До того: «Бойко допускає об’єднання з Тимошенко»... Весна прийшла - сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вони заметушилися?— Анатолій Гриценко (@agrytsenko) 26 березня 2019 р.
Раніше Тимошенко заявила, що "було б прекрасно бути з Анатолієм Гриценком в одній демократичній команді після політичних перегонів". Також вона допустила, що вони можуть бути опонентами.
Нагадаємо, що екс-регіонал і кандидат у президенти Юрій Бойко не виключив об'єднання з Тимошенко.
Утім у партії "Батьківщина" заявили, що не мають наміру об'єднуватися з кандидатом у президенти Юрієм Бойком.
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