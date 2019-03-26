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Гриценко на пропозицію Тимошенко: Сезонний авітаміноз

"Весна прийшла - сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вони заметушилися?"
Кандидат у президенти України, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко відповів на слова лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко про "єдину демократичну команду після політичних перегонів".
Гриценко на пропозицію Тимошенко: Сезонний авітаміноз Фото: з відкритих джерел

Свою реакцію Гриценко опублікував 26 березня у Twitter, повідомляє "Українська правда".

"Заголовки новин: "Тимошенко допускає об’єднання з Гриценком" До того: "Бойко допускає об’єднання з Тимошенко"... Весна прийшла - сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вони заметушилися?", - написав він.

 

Раніше Тимошенко заявила, що "було б прекрасно бути з Анатолієм Гриценком в одній демократичній команді після політичних перегонів". Також вона допустила, що вони можуть бути опонентами.

Нагадаємо, що екс-регіонал і кандидат у президенти Юрій Бойко не виключив об'єднання з Тимошенко.

Утім у партії "Батьківщина" заявили, що не мають наміру об'єднуватися з кандидатом у президенти Юрієм Бойком.

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26 03 2019 13:19
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