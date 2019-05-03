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Гриценко заявив, що веде перемовини про об'єднання ще з кількома кандидатами

Гриценко вказав, що до кінцевого погодження про результат перемовин говорити не може з етичних міркувань
Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що консультується щодо об'єднання ще з кількома кандидатами.
Гриценко заявив, що веде перемовини про об Анатолій Гриценко. Фото: dt.ua

Він зазначив, що громадяни в нього запитують, з ким ще він веде перемови щодо об'єднання, згадуючи прізвища глави СБУ часів Кучми Ігоря Смешка, кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського, екс-депутата Романа Безсмертного, депутата й лідера партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова, повідомляє "Громадське".

Гриценко вказав, що до кінцевого погодження про результат перемовин говорити не може з етичних міркувань, утім зазначив, що "зі згаданими та іншими людьми, які виходять за межі кандидатів, які (належать - ред.) до громадського сектора... ми проводимо ці консультації. І я впевнений, що об'єднаються всі, для кого насправді Україна вище особистих амбіцій чи якогось особистого інтересу".

Нагадаємо, що на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовий та кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.

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05 03 2019 09:17
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