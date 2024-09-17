Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ГУР атакувало російську базу безпілотників в Сирії (відео)

17 вересня 2024, 08:18
ГУР атакувало російську базу безпілотників в Сирії (відео)
На базі російська війська виготовляли і тестували ударні дрони.

Головне управління розвідки Міністерства оборони з групи "Хімік" в цю неділю атакувало російську військову базу в Сирії.

Про це пише видання Kyiv Post, посилаючись на джерело у воєнній розвідці. 

Журналісти повідомили, що операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо.

На базі війська рф виготовляли і тестували ударні безпілотники.

Також атаковану базу росіяни використовували для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спеціальні призначенці розвідки. 

На відео, яке було знято розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази.

Пізніше на російському об’єкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. 

Крім того, на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена у приміщенні бази.

Місяць тому ми також повідомляли, що малійські повстанці заявили про 131 убитого "вагнерівця"

 

ГУРСирія

Останні матеріали

Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється