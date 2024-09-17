ГУР атакувало російську базу безпілотників в Сирії (відео)

На базі російська війська виготовляли і тестували ударні дрони.

Головне управління розвідки Міністерства оборони з групи "Хімік" в цю неділю атакувало російську військову базу в Сирії.

Про це пише видання Kyiv Post, посилаючись на джерело у воєнній розвідці.

Журналісти повідомили, що операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо.

На базі війська рф виготовляли і тестували ударні безпілотники.

Також атаковану базу росіяни використовували для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спеціальні призначенці розвідки.

На відео, яке було знято розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази.

Пізніше на російському об’єкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту.

Крім того, на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена у приміщенні бази.

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