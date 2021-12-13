НОВИНИХакери зламали сторінку прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Твіттері та опублікували там фейкове повідомлення про біткоїни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери оголосили роздачу Bitcoin через Твіттер індійського прем'єра
Незабаром в офісі прем'єр-міністра Індії повідомили, що його акаунт ненадовго зламали та закликали громадян ігнорувати твіти, опубліковані в цей період часу
Фото: UNSPLASH
Про це повідомляє BBC.
У твіті з головної сторінки прем'єра @narendramodi було оголошено, що Індія визнала біткоїн законним платіжним засобом та поширює криптовалюту серед громадян.
Незабаром в офісі прем'єр-міністра Індії повідомили, що його акаунт ненадовго зламали та закликали громадян ігнорувати твіти, опубліковані в цей період часу.
Це вже другий раз, коли обліковий запис прем'єра Моді у мережі Твіттер було зламано. Сторінка нині має понад 70 мільйонів послідовників у мережі – більше, ніж у будь-якого іншого світового лідера.
Торік його обліковий запис також зламали та розіслали твіт із закликом зробити пожертви до фальшивого фонду допомоги від пандемії COVID-19.
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13 12 2021 12:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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