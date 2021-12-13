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Хакери оголосили роздачу Bitcoin через Твіттер індійського прем'єра

Незабаром в офісі прем'єр-міністра Індії повідомили, що його акаунт ненадовго зламали та закликали громадян ігнорувати твіти, опубліковані в цей період часу
Хакери зламали сторінку прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Твіттері та опублікували там фейкове повідомлення про біткоїни.
Хакери оголосили роздачу Bitcoin через Твіттер індійського прем Фото: UNSPLASH
Про це повідомляє BBC.
 
У твіті з головної сторінки прем'єра @narendramodi було оголошено, що Індія визнала біткоїн законним платіжним засобом та поширює криптовалюту серед громадян.
 
Незабаром в офісі прем'єр-міністра Індії повідомили, що його акаунт ненадовго зламали та закликали громадян ігнорувати твіти, опубліковані в цей період часу.
 
Це вже другий раз, коли обліковий запис прем'єра Моді у мережі Твіттер було зламано. Сторінка нині має понад 70 мільйонів послідовників у мережі – більше, ніж у будь-якого іншого світового лідера.
 
Торік його обліковий запис також зламали та розіслали твіт із закликом зробити пожертви до фальшивого фонду допомоги від пандемії COVID-19.
 
 
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13 12 2021 12:26
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