Хакери оголосили роздачу Bitcoin через Твіттер індійського прем'єра

Незабаром в офісі прем'єр-міністра Індії повідомили, що його акаунт ненадовго зламали та закликали громадян ігнорувати твіти, опубліковані в цей період часу

Хакери зламали сторінку прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Твіттері та опублікували там фейкове повідомлення про біткоїни.

У твіті з головної сторінки прем'єра @narendramodi було оголошено, що Індія визнала біткоїн законним платіжним засобом та поширює криптовалюту серед громадян.

Незабаром в офісі прем'єр-міністра Індії повідомили, що його акаунт ненадовго зламали та закликали громадян ігнорувати твіти, опубліковані в цей період часу.

Це вже другий раз, коли обліковий запис прем'єра Моді у мережі Твіттер було зламано. Сторінка нині має понад 70 мільйонів послідовників у мережі – більше, ніж у будь-якого іншого світового лідера.

Торік його обліковий запис також зламали та розіслали твіт із закликом зробити пожертви до фальшивого фонду допомоги від пандемії COVID-19.