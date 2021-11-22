В Ель-Сальвадорі збудують перше у світі "біткоїн-місто" біля підніжжя вулкана

Воно буде у формі монети

У латиноамериканській країні Ель-Сальвадор планують побудувати "біткоїн-місто" біля підніжжя вулкана Кончагуа. Для фінансування проєкту використають криптовалюту.

Про це заявив президент країни Наїб Букеле, повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

Місто збудують у південно-східному регіоні Ла-Уніон, воно матиме форму великої монети. За словами президента, місто використовуватиме геотермальну енергію вулкана для виробництва Bitcoin.

Як стверджує Букеле, у місті буде все: житлові та комерційні райони, музеї, бари, ресторани, аеропорт, порт, залізниця - і все це присвячено біткоїну. Також у місті не стягуватимуть податок на прибуток, лише на додану вартість (ПДВ).

Президент не назвав дати будівництва, але підрахував, що значна частина запланованої інфраструктури коштуватиме близько 300 тисяч Bitcoin - понад 17 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у вересні у країні почали будувати першу у світі "екологічно чисту" ферму з майнінгу Bitcoin на вулканічній енергії. Влада країни називала цей спосіб отримання криптовалюти екологічно безпечним.