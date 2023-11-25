Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Хамас міг напасти на Ізраїль через зближення США і Саудівської Аравії – Байден

25 листопада 2023, 12:16
Хамас міг напасти на Ізраїль через зближення США і Саудівської Аравії – Байден
Також причиною могли стати зусилля Вашингтона щодо зміцнення стабільності на Близькому Сході.

Американський Президент сказав, що він не може підтвердити свої слова доказами, але це його власна думка. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю, що однією з причин, чому ХАМАС завдав удару, полягало в тому, що вони знали про мою дуже тісну співпрацю із саудівцями та іншими країнами у регіоні, щоб принести мир у регіон, визнавши Ізраїль та право Ізраїлю на існування", - заявив Байден.

Президент США додав, що однією з причин нападу могли стати і бізнс проєкти і нагадав про обговорення на саміті G20 масштабного залізничного проєкту, який з’єднав би Індію з Європою через Близький Схід.

Нагадлаємо, що вчора розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та Хамасом. Це вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.

 

ХАМАСІзраїльвійнаБайден

Останні матеріали

Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється