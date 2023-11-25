Хамас міг напасти на Ізраїль через зближення США і Саудівської Аравії – Байден
Американський Президент сказав, що він не може підтвердити свої слова доказами, але це його власна думка.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я вважаю, що однією з причин, чому ХАМАС завдав удару, полягало в тому, що вони знали про мою дуже тісну співпрацю із саудівцями та іншими країнами у регіоні, щоб принести мир у регіон, визнавши Ізраїль та право Ізраїлю на існування", - заявив Байден.
Президент США додав, що однією з причин нападу могли стати і бізнс проєкти і нагадав про обговорення на саміті G20 масштабного залізничного проєкту, який з’єднав би Індію з Європою через Близький Схід.
Нагадлаємо, що вчора розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та Хамасом. Це вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.