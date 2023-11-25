Хамас міг напасти на Ізраїль через зближення США і Саудівської Аравії – Байден

Також причиною могли стати зусилля Вашингтона щодо зміцнення стабільності на Близькому Сході.

Американський Президент сказав, що він не може підтвердити свої слова доказами, але це його власна думка.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю, що однією з причин, чому ХАМАС завдав удару, полягало в тому, що вони знали про мою дуже тісну співпрацю із саудівцями та іншими країнами у регіоні, щоб принести мир у регіон, визнавши Ізраїль та право Ізраїлю на існування", - заявив Байден.

Президент США додав, що однією з причин нападу могли стати і бізнс проєкти і нагадав про обговорення на саміті G20 масштабного залізничного проєкту, який з’єднав би Індію з Європою через Близький Схід.

Нагадлаємо, що вчора розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та Хамасом. Це вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.