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ПОЛІТИКА

ХАМАС страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари по Газі

09 жовтня 2023, 21:21
ХАМАС страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари по Газі
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Терористи стверджують, що страти будуть публічними та зафіксованими та аудіо та відео.

Терористичне угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.

Про це заявив представник "Бригад Аль-Кассам" Абу Убайда, повідомляє The Times of Israel.

"З цієї години на будь-який напад на наших людей та їхні будинки без попередження ми відповідатимемо стратою цивільних заручників, яку транслюватимемо за допомогою відео та аудіо", - сказав представник ХАМАСу.

ХАМАС стверджує, що Ізраїль не скидає муляжі бомб на дахи будівель перед ударами, щоб попередити цивільних осіб про втечу.

Як пише The Times of Israel з посиланням на високопоставлені ізраїльські джерела, ЦАХАЛ завдаватиме ударів по сектору Газа навіть у випадках, коли це потенційно становитиме загрозу для заручників, які там утримуються.

У випадках, коли надходитиме перевірена інформація про те, що в тій чи іншій будівлі в Газі точно знаходяться заручники, то в таких випадках ізраїльські військові удари не завдаватимуть.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС влаштували масовану атаку на Ізраїль. В результаті атаки на поселення ізраїльтян вздовж кордону з Газою загинули щонайменше 700 цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу, понад сотню людей бойовики викрали та вивезли в Газу.

9 жовтня армія Ізраїлю змогла відновити контроль над усіма прикордонними містами Ізраїлю.

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