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Харківський метрополітен знову скасував тендер на ремонт вагонів за 630 млн гривень

Причиною скасування торгів знову стало подання менш ніж двох заявок на участь
Комунальне підприємство "Харківський метрополітен" удруге скасував тендер на встановлення обладнання, технічне переоснащення і ремонт свого рухомого складу з очікуваною вартістю 630 млн гривень.
Харківський метрополітен знову скасував тендер на ремонт вагонів за 630 млн гривень Фото: unn.com.ua

Причиною скасування торгів стало подання менш ніж двох заявок на участь. Заявку подала лише компанія "Ваго-Рев" із пропозицією 629,850 млн гривень, повідомляє LB.ua.

В інвентарному парку Харківського метрополітену перебуває 328 вагонів 1962-2015 років випуску, в тому числі вагон-вимірювач колії і вагон для маневрових пересувань.

Нагадаємо, що з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.

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09 07 2019 15:30
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