НОВИНИКомунальне підприємство "Харківський метрополітен" удруге скасував тендер на встановлення обладнання, технічне переоснащення і ремонт свого рухомого складу з очікуваною вартістю 630 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Харківський метрополітен знову скасував тендер на ремонт вагонів за 630 млн гривень
Причиною скасування торгів знову стало подання менш ніж двох заявок на участь
Фото: unn.com.ua
Причиною скасування торгів стало подання менш ніж двох заявок на участь. Заявку подала лише компанія "Ваго-Рев" із пропозицією 629,850 млн гривень, повідомляє LB.ua.
В інвентарному парку Харківського метрополітену перебуває 328 вагонів 1962-2015 років випуску, в тому числі вагон-вимірювач колії і вагон для маневрових пересувань.
Нагадаємо, що з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 07 2019 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Завод депутата Богуслаєва працює на російську оборонку і фінансує "ДНР", - Bihus.Info
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"В рамках проекту "Нова еліта: ідеї, цінності, стиль життя" поспілкувались з кандидатом у народні депутати від партії "Голос", Дмитром Романовичем