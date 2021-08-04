CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез "червону зону" у Хмельницькій області скасували курсування електричок. Це означає, що вони не будуть брати і висаджувати пасажирів на станціях у цій області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хмельницька область скасувала електрички
Ще у двох "червоних" регіонах - без змін
Фото: Alex Kava/facebook.com
Повідомляється, що за рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 квітня тимчасово скасовується курсування приміських поїздів у Херсонській області, зазначає "РБК-Україна".
"При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області буде задіяний на інших маршрутах з метою розвантаження напрямів - це дозволить пасажирам подорожувати комфортно і з більш безпечним розсадженням", - йдеться в повідомленні.
При цьому в "червоних зонах" Львівської і Запорізької областей електрички в даний час курсують без змін.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" продовжить возити киян, поки не заборонить спецкомісія
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