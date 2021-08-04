Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Хмельницька область скасувала електрички

Ще у двох "червоних" регіонах - без змін
Через "червону зону" у Хмельницькій області скасували курсування електричок. Це означає, що вони не будуть брати і висаджувати пасажирів на станціях у цій області.
Хмельницька область скасувала електрички Фото: Alex Kava/facebook.com

Повідомляється, що за рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 квітня тимчасово скасовується курсування приміських поїздів у Херсонській області, зазначає "РБК-Україна".

"При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області буде задіяний на інших маршрутах з метою розвантаження напрямів - це дозволить пасажирам подорожувати комфортно і з більш безпечним розсадженням", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "червоних зонах" Львівської і Запорізької областей електрички в даний час курсують без змін.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" продовжить возити киян, поки не заборонить спецкомісія

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2021 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.