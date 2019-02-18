Холдинг Косюка купить найбільшу птахофабрику у Словенії

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" отримав дозвіл словенського антимонопольного органу - Агентства з захисту конкуренції на придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, інформує "Інтерфакс-Україна".

"МХП вітає рішення словенського агентства із захисту конкуренції про дозвіл придбати компанію Perutnina Ptuj, найбільшого виробника м'яса птиці і продуктів з м'яса птиці в Південно-Східній Європі", - повідомляє компанія.

"Придбання вже дозволено регулюючими органами Австрії, Македонії, Сербії та Румунії. Операція буде завершена на зборах акціонерів Perutnina Ptuj в ці дні", - зазначено в повідомленні.

За даними на сайті словенського антимонопольного органу, відповідне рішення прийнято 14 лютого.

Як повідомлялося, 14 листопада 2018 року МХП заявив про плани інвестувати 200 млн євро в виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років.

Про намір придбати акції Perutnina Ptuj агрохолдинг повідомив 26 вересня на Лондонській фондовій біржі після повідомлення від Federal Competition Authority of Austriа про реєстрацію заявки на покупку.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" і ін.

Чистий прибуток МХП у 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.

Власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. У 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.