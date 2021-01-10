Honda розробляє летючий автомобіль

Японська компанія також повідомила, що багато подібних моделей, що розробляються зараз іншими внутрішніми й закордонними виробниками, здатні пролітати близько 100 кілометрів

Японська автомобілебудівна компанія Honda заявила про розробку летючого автомобіля.

Компанія планує створити машину, здатну пролітати досить довгі відстані.

За словами представників Honda, компанія розробляє електричний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), плануючи представити його на ринок у 2030 році або пізніше.

Японська компанія також повідомила, що багато подібних моделей, що розробляються зараз іншими внутрішніми й закордонними виробниками, здатні пролітати близько 100 кілометрів.

Однак, за словами представників Honda, її модель зможе долати по повітрю відстань до 400 кілометрів і дасть змогу здійснювати пасажирські перевезення між містами.

Зазначається, що компанія планує провести випробувальні польоти своєї моделі eVTOL у США вже 2023 року.

Як повідомлялося, Південна Корея має намір розпочати тестове використання безпілотних літаючих таксі до 2035 року, щоб зменшити затори на вулицях Сеула