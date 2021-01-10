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Honda розробляє летючий автомобіль

Японська компанія також повідомила, що багато подібних моделей, що розробляються зараз іншими внутрішніми й закордонними виробниками, здатні пролітати близько 100 кілометрів
Японська автомобілебудівна компанія Honda заявила про розробку летючого автомобіля.
Honda розробляє летючий автомобіль Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє NHK.
 
 
Компанія планує створити машину, здатну пролітати досить довгі відстані.
 
За словами представників Honda, компанія розробляє електричний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), плануючи представити його на ринок у 2030 році або пізніше.
 
Японська компанія також повідомила, що багато подібних моделей, що розробляються зараз іншими внутрішніми й закордонними виробниками, здатні пролітати близько 100 кілометрів.
 
Однак, за словами представників Honda, її модель зможе долати по повітрю відстань до 400 кілометрів і дасть змогу здійснювати пасажирські перевезення між містами.
 
Зазначається, що компанія планує провести випробувальні польоти своєї моделі eVTOL у США вже 2023 року.
 
Як повідомлялося, Південна Корея має намір розпочати тестове використання безпілотних літаючих таксі до 2035 року, щоб зменшити затори на вулицях Сеула
 
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01 10 2021 14:52
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