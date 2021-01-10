ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонська автомобілебудівна компанія Honda заявила про розробку летючого автомобіля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Honda розробляє летючий автомобіль
Японська компанія також повідомила, що багато подібних моделей, що розробляються зараз іншими внутрішніми й закордонними виробниками, здатні пролітати близько 100 кілометрів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє NHK.
Компанія планує створити машину, здатну пролітати досить довгі відстані.
За словами представників Honda, компанія розробляє електричний літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), плануючи представити його на ринок у 2030 році або пізніше.
Японська компанія також повідомила, що багато подібних моделей, що розробляються зараз іншими внутрішніми й закордонними виробниками, здатні пролітати близько 100 кілометрів.
Однак, за словами представників Honda, її модель зможе долати по повітрю відстань до 400 кілометрів і дасть змогу здійснювати пасажирські перевезення між містами.
Зазначається, що компанія планує провести випробувальні польоти своєї моделі eVTOL у США вже 2023 року.
Як повідомлялося, Південна Корея має намір розпочати тестове використання безпілотних літаючих таксі до 2035 року, щоб зменшити затори на вулицях Сеула
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 10 2021 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Rolls-Royce показав прототип свого першого електрокара
- ФОТО Україна вперше буде представлена на одній із найбільших ІТ-конференцій у Лісабоні
- ВІДЕО Аmazon представив робота, який наглядає за тваринами й "патрулює" будинок
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів