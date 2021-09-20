Honda стане першим в Японії виробником, який продаватиме авто онлайн - ЗМІ
Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.
За інформацією ЗМІ, Honda має намір вже наступного місяця запустити сайт, через який будуть здійснюватися всі операції з продажу, в тому числі оцінка, укладення контракту і процедури перевірки для надання позик.
На сайті будуть представлені головні моделі з найбільшими обсягами продажу. Райони охоплення будуть поступово розширюватися, починаючи з великих міст.
Поставки автомобілів, як і раніше, здійснюватимуться через дилерські центри.
Відзначається, що такий крок є відповіддю на дедалі сильніше прагнення покупців уникати спілкування віч-на-віч через пандемію коронавірусу. Переговори з покупцем зазвичай ведуться безпосередньо в місці продажу, оскільки покупка пов'язана з великими грошовими транзакціями.
Нагадаємо, що продажі автомобілів у світі з початку року зросли на 22%
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