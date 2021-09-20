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Honda стане першим в Японії виробником, який продаватиме авто онлайн - ЗМІ

Honda має намір вже наступного місяця запустити сайт, через який будуть здійснюватися всі операції з продажу
Компанія Honda стане першим японським виробником автомобілів, який почне в країні продаж нових автомобілів онлайн.
Honda стане першим в Японії виробником, який продаватиме авто онлайн - ЗМІ Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

За інформацією ЗМІ, Honda має намір вже наступного місяця запустити сайт, через який будуть здійснюватися всі операції з продажу, в тому числі оцінка, укладення контракту і процедури перевірки для надання позик.

На сайті будуть представлені головні моделі з найбільшими обсягами продажу. Райони охоплення будуть поступово розширюватися, починаючи з великих міст.

Поставки автомобілів, як і раніше, здійснюватимуться через дилерські центри.

Відзначається, що такий крок є відповіддю на дедалі сильніше прагнення покупців уникати спілкування віч-на-віч через пандемію коронавірусу. Переговори з покупцем зазвичай ведуться безпосередньо в місці продажу, оскільки покупка пов'язана з великими грошовими транзакціями.

Нагадаємо, що продажі автомобілів у світі з початку року зросли на 22%

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20 09 2021 15:52
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