Honda стане першим в Японії виробником, який продаватиме авто онлайн - ЗМІ

Honda має намір вже наступного місяця запустити сайт, через який будуть здійснюватися всі операції з продажу

Компанія Honda стане першим японським виробником автомобілів, який почне в країні продаж нових автомобілів онлайн.

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

За інформацією ЗМІ, Honda має намір вже наступного місяця запустити сайт, через який будуть здійснюватися всі операції з продажу, в тому числі оцінка, укладення контракту і процедури перевірки для надання позик.

На сайті будуть представлені головні моделі з найбільшими обсягами продажу. Райони охоплення будуть поступово розширюватися, починаючи з великих міст.

Поставки автомобілів, як і раніше, здійснюватимуться через дилерські центри.

Відзначається, що такий крок є відповіддю на дедалі сильніше прагнення покупців уникати спілкування віч-на-віч через пандемію коронавірусу. Переговори з покупцем зазвичай ведуться безпосередньо в місці продажу, оскільки покупка пов'язана з великими грошовими транзакціями.

Нагадаємо, що продажі автомобілів у світі з початку року зросли на 22%