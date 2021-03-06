НОВИНИДля перетину кордону Хорватії українцям відтепер потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Раніше була вимога у 48 годин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хорватія пом'якшила умови в'їзду для українців
Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter.
"Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування", - йдеться у повідомленні.
Для в’їзду до Хорватії також можна надати тест на антиген, але він має бути зроблений за 48 годин.
Без тесту до Хорватії можуть їхати вакциновані особи за умови наявності сертифікату про щеплення, який підтверджує вакцинацію особи від Covid-19, яка була щеплена другою дозою вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу (Janssen/Johnson&Johnson), то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію.
Особи, які подорожують з туристичною метою, повинні мати документальне підтвердження про сплату готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.
Чинні правила в'їзду діють до 15 червня.
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03 06 2021 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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