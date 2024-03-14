Хорватія розпускає парламент напередодні виборів – Reuters
Про це інформує агенція Reuters.
Спочатку вибори були заплановані на осінь, але уряд вирішив провести їх до виборів до Європейського парламенту в червні - в травні.
11 опозиційних партій на чолі з Соціал-демократичною партією (СДП) і лівою екологічною партією "Моземо" подали офіційну заяву про розпуск після хвилі протестів проти політики правлячого Хорватського демократичного союзу (ХДС) на чолі з чинним прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.
Очікується, що президент ХорватіїЗоран Міланович офіційно оголосить вибори цього тижня.
Правоцентристська партія HDZ очолювала уряд протягом останніх трьох термінів, а Пленкович був прем'єр-міністром протягом останніх восьми років.
Нагадаємо, що цими вихідними вибори пройдуть в рф. Проте Європарламент не відправлятиме спостерігачів на вибори в росії.