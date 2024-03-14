Хорватія розпускає парламент напередодні виборів – Reuters

Сьогодні хорватські законодавці проголосували за розпуск парламенту, щоб відкрити шлях до парламентських виборів, які мають відбутися протягом двох місяців.

Про це інформує агенція Reuters.

Спочатку вибори були заплановані на осінь, але уряд вирішив провести їх до виборів до Європейського парламенту в червні - в травні.

11 опозиційних партій на чолі з Соціал-демократичною партією (СДП) і лівою екологічною партією "Моземо" подали офіційну заяву про розпуск після хвилі протестів проти політики правлячого Хорватського демократичного союзу (ХДС) на чолі з чинним прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Очікується, що президент ХорватіїЗоран Міланович офіційно оголосить вибори цього тижня.

Правоцентристська партія HDZ очолювала уряд протягом останніх трьох термінів, а Пленкович був прем'єр-міністром протягом останніх восьми років.

Нагадаємо, що цими вихідними вибори пройдуть в рф. Проте Європарламент не відправлятиме спостерігачів на вибори в росії.