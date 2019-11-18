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HP відхилив пропозицію Xerox про злиття

Зазначають, що керівництво НР вважає, що пропозиція Xerox не відповідає інтересам акціонерів
Про можливе злиття Xerox і HP на початку листопада 2019 року повідомили джерела The Wall Street Journal. Зазначалося, що об'єднання може допомогти компаніям скоротити витрати більш ніж на $2 млрд.
HP відхилив пропозицію Xerox про злиття Фото: з вільних джерел

Рада директорів виробника комп'ютерної техніки НP (Hewlett-Packard) одностайно відхилила пропозицію Xerox про злиття, повідомляє LB.ua

Зазначають, що керівництво НР вважає, що пропозиція Xerox не відповідає інтересам акціонерів.

Також топменеджмент HP стурбований великими боргами Xerox, які можуть позначитися на вартості акцій об'єднаної компанії. Виручка Xerox скоротилася з $10,2 млрд до $9,2 млрд за рік з червня 2018 року - це ставить під питання перспективи бізнесу.

Про можливе злиття Xerox і HP на початку листопада 2019 року повідомили джерела The Wall Street Journal. Зазначалося, що об'єднання може допомогти компаніям скоротити витрати більш ніж на $2 млрд.

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18 11 2019 13:40
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