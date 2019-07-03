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Huawei подав до суду проти уряду США

Huawei судиться з урядом США
Найбільший у світі виробник телекомунікаційного обладнання Huawei подав позов проти уряду США через закон, який забороняє федеральним установам купувати його продукцію.
Huawei подав до суду проти уряду США Фото: thehindu.com

Представники компанії, які подали позов до окружного суду Техасу, заявили, що влада не обґрунтувала своє рішення, інформує CNN.

Компанія просить федеральний суд США скасувати частину Закону про державну авторизацію оборони, який підписав президент Дональд Трамп у серпні 2018 року. Huawei стверджує, що частина закону, яка спеціально забороняє державним установам використовувати технології від Huawei і його меншого китайського конкурента, ZTE, порушує Конституцію США, виділяючи індивіда або групу для покарання без суду.

"Ця заборона не тільки є незаконною, але й обмежує Huawei від участі в чесній конкуренції, і у підсумку завдає шкоди американським споживачам", — заявив заступник голови Huawei Го Пін на прес-конференції у штаб-квартирі компанії в китайському місті Шеньчжень.

Раніше у Державному департаменті заявили, що США не зможуть співпрацювати та обмінюватися інформацію з країнами, які використовують системи китайської компанії Huawei Technologies Co Ltd.

Також Сполучені Штати офіційно оголосили про порушення кримінальної справи проти однієї з провідних технологічних компаній Китаю Huawei Technologies.

6 грудня доньку засновника китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу арештували в Канаді. Їй загрожує екстрадиція до США.

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07 03 2019 09:54
ТЕГИ: США, Huawei, суд
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