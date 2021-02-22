Hyundai виділить $2 мільйони на проєкт швидкісних колій в Україні

Компанія зацікавлена у будівництві швидкісної залізниці та планує постачати в Україну 10 нових швидкісних поїздів

Південнокорейська компанія Hyundai Corporation виділить 2 млн дол. на розробку попередніх техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва швидкісної залізничної мережі в Україні.

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Один з найамбітніших проєктів - реалізація високошвидкісних залізничних перевезень. У березні виїжджає делегація з представників Міністерства інфраструктури і представників "Укрзалізниці", там (у Кореї - ред.) будуть підписані меморандуми про виділення грантових 2 млн дол. на розробку пре-ТЕО для реалізації цього дуже масштабного проєкту", - сказав Криклій.

Віцепрезидент підрозділу комерційного транспорту та енергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чой під час відеовключення на форумі заявив, що компанія зацікавлена у будівництві швидкісної залізниці та планує постачати в Україну 10 нових швидкісних поїздів.

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