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Мінінфраструктури хоче підтримати авіагалузь на пів мільярда

Міністерство інфраструктури запропонує Кабміну законопроєкт щодо підтримки авіаційної галузі на 500 мільйонів гривень з держбюджету у 2021 році.
Мінінфраструктури хоче підтримати авіагалузь на пів мільярда Фото: facebook.com/Aeronews.ro

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Для цього потрібно створити нову бюджетну програму фінпідтримки української авіагалузі в умовах пандемії COVID-19, кошти планується виділити із загального фонду держбюджету.

"Ухвалення законопроекту, що регламентує створення відповідної бюджетної програми, дасть змогу: зберегти робочі місця, утримати належний рівень заробітної плати для персоналу авіакомпаній, а також скоротити витрати Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття", - пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій у коментарі агентству.

Попередньо у 2021 році планується компенсувати українським авіакомпаніям, що здійснювали евакуаційні авіарейси в 2020 році, близько 25% загальної суми зборів аеропортів в аеропортах "Бориспіль" і "Львів", а також близько 25% плати за аеронавігаційне обслуговування

Йдеться про авіакомпанії Windrose, "Азур Ейр Україна", МАУ та SkyUp - вони провели загалом 170 евакуаційних рейсів. Загальна вартість таких рейсів, як зазначили у міністерстві, становить близько 104 мільйонів гривень.

Планується, що серед умов надання держпідтримки буде також відсутність справ про банкрутство та не більше за шість місяців прострочення за обов’язковими платежами

"Поточна ситуація становить загрозу стабільній роботі транспортної системи України в частині повітряних перевезень і потребує втручання з боку держави задля збереження цілісності національної транспортної системи", - наголосив Криклій.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Міністерству інфраструктури до 22 лютого розробити рішення щодо підтримки вітчизняних авіаперевізників.

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17 02 2021 17:55
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