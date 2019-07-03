IKEA відкриє в Києві точки видачі інтернет-замовлень

Повноцінного магазину поки не буде

Магазин меблів IKEA шукає в Києві приміщення під чотири відділення, де видаватимуть інтернет-замовлення.

"Магазини будуть займатися видачею продукції, яку споживачі замовлятимуть через інтернет", - повідомляє Liga.net з посиланням на Вадима Непоседова, президента консалтингової компанії UTG, до якої звернулася IKEA.

Компанія підшукує приміщення в торгових центрах столиці площею близько 500 кв. м.

Минулого року стало відомо, що IKEA відкриє в Україні повноцінний супермаркет своїх товарів. Його мали розмістити в ТРЦ Ocean Mall, який планували побудувати та відкрити у 2019 році. За інформацією Liga.net, відкриття торгового центру відкладається на невизначений срок.

Також, мережа меблевих магазинів IKEA надала своїм покупцям незвичайну послугу - тепер вони зможуть не купувати вподобану їм меблі, а брати її в оренду і потім повертати.

Додамо, компанія IKEA розробила дистанційно керовані човни Good Ship, які очищуватимуть річки від сміття. Вони зможуть збирати майже 20 кілограмів сміття за один рейс.