В IKEA з'явиться послуга оренди меблів
"Ми з нашими партнерами будемо працювати таким чином, що ви зможете орендувати меблі. Коли термін оренди закінчується, ви віддаєте його назад і можете орендувати що-небудь інше", - розповів глава керуючої компанії Inter IKEA Турбйорн Леф, повідомляє BBC.
Оренда меблів є частиною масштабного плану компанії, мета якого - збереження навколишнього середовища та зниження відходів виробництва.
Як заявив представник IKEA, компанія хоче, щоб люди "грали активну роль у розвитку економіки замкненого циклу". За його словами, компанія дає клієнтам можливість "купувати продукцію, користуватися їй і передавати її далі".
"На деяких ринках, в тому числі в Швейцарії, ми тестуємо можливі рішення і реалізувати пілотний проект по оренді меблів. Однак ще занадто рано говорити про те, як це буде виглядати", - пояснив представник IKEA.
У Британії крім оренди меблів планується ввести сервіс по оренді тканинної продукції. У новому магазині IKEA, який відкриється південному сході Лондона у четвер буде працювати навчальна лабораторія для вивчення різних способів продовження строку придатності товарів.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підтвердив входження шведської компанії IKEA на український ринок та заявив, що процедура зайняла 13 років.
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