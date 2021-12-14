Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо

Ця технологія "буде важливою" і для освоєння Марсу

Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про початок програми очищення атмосфери Землі від вуглекислого газу та перетворення його на ракетне паливо.

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Про це він написав у серії повідомлень на власній Твіттер-сторінці в понеділок, передає Укрінформ.

"SpaceX запускає програму виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо. Будь ласка, приєднуйтесь, якщо цікаво", - зазначив у одному з дописів Ілон Маск.

У іншому повідомленні він підкреслив, що ця технологія "буде важливою" і для освоєння Марсу.

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