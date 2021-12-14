ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГлава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про початок програми очищення атмосфери Землі від вуглекислого газу та перетворення його на ракетне паливо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо
Ця технологія "буде важливою" і для освоєння Марсу
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Про це він написав у серії повідомлень на власній Твіттер-сторінці в понеділок, передає Укрінформ.
"SpaceX запускає програму виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо. Будь ласка, приєднуйтесь, якщо цікаво", - зазначив у одному з дописів Ілон Маск.
У іншому повідомленні він підкреслив, що ця технологія "буде важливою" і для освоєння Марсу.
Читайте також: Компанія Ілона Маска почне імплантувати чипи людям у 2022 році
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 12 2021 11:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Nissan показав прототип місяцехода
- ФОТО Ford представив новий позашляховик
- ФОТО Perseverance добув іще один зразок каменя на Марсі
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин