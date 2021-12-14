Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо

Ця технологія "буде важливою" і для освоєння Марсу
Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про початок програми очищення атмосфери Землі від вуглекислого газу та перетворення його на ракетне паливо.
Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Про це він написав у серії повідомлень на власній Твіттер-сторінці в понеділок, передає Укрінформ.

"SpaceX запускає програму виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо. Будь ласка, приєднуйтесь, якщо цікаво", - зазначив у одному з дописів Ілон Маск.

У іншому повідомленні він підкреслив, що ця технологія "буде важливою" і для освоєння Марсу.

Читайте також: Компанія Ілона Маска почне імплантувати чипи людям у 2022 році

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 12 2021 11:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.