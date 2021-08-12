Компанія Ілона Маска почне імплантувати чипи людям у 2022 році

Ілон Маск заявив, що його технологічна компанія з мозкового інтерфейсу під назвою Neuralink сподівається почати імплантувати свої мікрочипи людям у 2022 році. Вони допомагатимуть людям із проблемами зі здоров'ям та травмами.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Insider.

Neuralink розробляє чип, який буде імплантуватися у мозок людей. Там він буде одночасно записувати та стимулювати мозкову діяльність. Пристрій призначений для медичних застосувань, таких як допомога під час серйозних травм спинного мозку та неврологічних розладів.

Маск запевняє, що стандарти Neuralink щодо імплантації пристрою значно вищі, ніж вимагає Управління продовольства та медикаментів США. Зумовлено це тим, що розробники чипу провели багато тестів і тому підтверджують, що пристрій дуже безпечний і надійний, а також його можна безпечно вилучити.

За словами Маска, чип Neuralink добре працював під час випробування на мавпах. У квітні компанія випустила відео, на якому тварина грає у відеоігри за допомогою чипу. Маск зазначив, що першими людьми, які випробують мікрочип, будуть люди з серйозними травмами хребта.

До того винахідник казав про більш ранні терміни, коли Neuralink має вперше імплантувати свої чипи людям. У 2019 році він планував почати тестування на людях до кінця 2020 року, а в лютому цього року сподівався імплантувати технологію людям до кінця 2021 року.

Neuralink - не єдина компанія, яка розробляє технологію мозкового інтерфейсу. У липні біотехнологічна фірма Synchron також отримала дозвіл на початок тестування такої технології на людях.

Нагадаємо, що стартап Маска показав відео з мавпою, яку навчили грати у відеоігри силою думки