Стартап Маска показав відео з мавпою, яку навчили грати у відеоігри силою думки
Зазначається, що 9-річній мавпі-макаці Пейджер імплантували один з комп’ютерних чіпів Neuralink приблизно за шість тижнів до зйомки відео, повідомляє "Економічна правда".
"Спочатку мавпу навчили грати у відеоігри за допомогою джойстика, поки вона отримувала банановий смузі в якості нагороди.
Поки мавпа грала, пристрій Neuralink записував інформацію про те, які нейрони активувалися. Після вивчення цих даних джойстик відключили, а мавпа продовжила грати у відеогру Pong, використовуючи тільки свій розум", - йдеться у відео.
Коментуючи відео, Ілон Маск написав у Twitter, що Neuralink дозволить людині з паралічем силою думки користуватися смартфоном швидше, ніж ті, хто скролить сторінки на смартфоні пальцями.
За його словами, наступна мета - відправлення сигналів від чіпу Neuralink в мозку до нервових закінчень тіла, "що дозволить, наприклад, параплегікам знову ходити".
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