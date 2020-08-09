Neuralink представила робота-хірурга для вживлення нейрочипа Маска
Про це повідомляє Business Insider, передає "Укрінформ".
Інженери Neuralink розробили ескіз робота та об’єдналися з групою промислових дизайнерів Woke Studios, щоб створити його. У пресрелізі студія Woke повідомила, що розробляє дизайн машини, придатний для клінічних умов. При цьому розробники заявляють, що робот виглядатиме футуристично, але не страшно.
Фото: Woke Studios
Робот заввишки майже 2,5 м і може рухатися уздовж п’яти осей. Такий розмір та діапазон рухів необхідний для керування голкою та точного введення чипа. Основа робота "тримає" та керує голкою, яка вставляє чип. Woke Studios при створенні дизайну орієнтувалася на неінвазивні види медичного обладнання, щоб пристрій не відлякував людей. Студія зазначила, що тіло робота - рухливе, тому воно вигнуте, а не оформлене чіткими лініями.
Фото: Woke Studios
Фото: Woke Studios
Також Маск показав те над чим працювала компанія упродовж року - чип Link 0.9, який за допомогою робота хірурга під'єднується до мозку через невеликий отвір завдяки надтонким електродам. Маск заявив, що операція триватиме не більше години, буде повністю безболісною та лише з місцевою анестезією, а одразу після імплантації чипа пацієнт зможе відправитися додому. Крім того, Маск наголосив, що операція буде абсолютно безпечною та максимально чистою, без жодної краплини крові, оскільки робот хірург настільки точний, що імплантує мініатюрні електроди в мозок не зачіпаючи капілярів.
Нагадаємо, що напередодні компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
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