НОВИНИТакі поясненні він надав після того, коли запропонував залишити Крим росії, а в анексованих регіонах повторити "референдуми" під наглядом ООНПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск пояснив, що підтримує Україну, але боїться ескалації
Фото: з вільних джерел
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск наголошує, що досі дуже сильно підтримує Україну після того, як вчора організував скандальне опитування зі своєю пропозицією щодо "досягнення миру" між Україною та росією.
Про це він написав під дописом Президента Володимира Зеленського у Twitter.
"Я все ще дуже сильно підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - написав Маск.
Як повідомлялося, Ілон Маск нарвався на шквал критики після твіту з пропозиціями щодо миру між Україною та росією.
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