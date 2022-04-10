Ілон Маск пояснив, що підтримує Україну, але боїться ескалації Ольга

Матарикіна

Такі поясненні він надав після того, коли запропонував залишити Крим росії, а в анексованих регіонах повторити "референдуми" під наглядом ООН

Фото: з вільних джерел

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