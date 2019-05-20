Інавгурація Володимира Зеленського, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Біля Верховної ради тривають приготування до інавгурації новообраного президента.

О 10:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народові, йдеться в "Радіо Свобода".

Згодом він має прийти в Маріїнський палац і взяти участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України.

З 11:20 до 11:50 відбудеться вітання президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською глав іноземних делегацій.

На 12:00 – 13:30 планується участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду.

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