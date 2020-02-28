Індекс настроїв малого та середнього бізнесу покращився

В опитуванні взяло участь 639 підприємців малого та середнього бізнесу

40% підприємців задоволені поточним станом справ у бізнесі (31,4% у минулому році), 29,2% незадоволені (38,4% у минулому році).

За останні 6 місяців індекс настроїв малого та середнього бізнесу покращівся з 2,7 до 3 балів з 5 можливих.

Про це повідомили у Європейській бізнес асоціації на презентації дослідження, повідомляє "Економічна правда".

В опитуванні взяло участь 639 підприємців малого та середнього бізнесу.

40% підприємців задоволені поточним станом справ у бізнесі (31,4% у минулому році), 29,2% незадоволені (38,4% у минулому році).

58,7% очікують покращення стану справ у бізнесі протягом 6 місяців, з них 56,6% планують наймати нових працівників, 61,2% планують збільшити розмір заробітної плати, а 68,6% планують збільшити інвестиції у свій бизнес.

Щодо факторів, що стоять на заваді розвитку бізнесу, то найвагомішими залишаються рівень податкового навантаження (49,6%), високій рівень корупції (46%) та складність адміністрування податків (31,4%).

Нагадаємо, що влада Гонконгу запускає програму стимулювання бізнесу на 15 мільярдів доларів