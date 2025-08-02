Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія не відмовиться від російської нафти, попри тиск з боку Трампа – NYT

02 серпня 2025, 19:06
Індія не відмовиться від російської нафти, попри тиск з боку Трампа – NYT
Уряд Індії обрав стратегічне партнерство з рф.

Нью Делі не планує зменшувати обсяги імпорту російської сирої нафти, попри попередження президента США Дональда Трампа про можливе запровадження додаткових торговельних обмежень. 

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на індійських чиновників.

За словами джерел, жодних офіційних розпоряджень щодо скорочення постачання російської нафти від уряду Індії не надходило. Політика Нью-Делі у цьому питанні залишається незмінною.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал підкреслив, що стратегічні відносини з росією будуються на двосторонній основі. 

"Двосторонні відносини з росією мають власну цінність і не можуть оцінюватися через призму третіх країн", - заявив він. 

Також Джайсвал нагадав про довгострокове партнерство між двома державами.

Нині Індія — другий після Китаю найбільший імпортер російської нафти, закуповуючи понад два мільйони барелів на добу.
Від початку повномасштабної війни в Україні частка російської нафти в індійському імпорті зросла з менш ніж 1% до понад третини.

Однак індійський гігант змінив постачальників нафти з ОАЕ і США.

 

РосіяІндіянафта

Останні матеріали

Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється