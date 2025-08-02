Індія не відмовиться від російської нафти, попри тиск з боку Трампа – NYT

Уряд Індії обрав стратегічне партнерство з рф.

Нью Делі не планує зменшувати обсяги імпорту російської сирої нафти, попри попередження президента США Дональда Трампа про можливе запровадження додаткових торговельних обмежень.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на індійських чиновників.

За словами джерел, жодних офіційних розпоряджень щодо скорочення постачання російської нафти від уряду Індії не надходило. Політика Нью-Делі у цьому питанні залишається незмінною.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал підкреслив, що стратегічні відносини з росією будуються на двосторонній основі.

"Двосторонні відносини з росією мають власну цінність і не можуть оцінюватися через призму третіх країн", - заявив він.

Також Джайсвал нагадав про довгострокове партнерство між двома державами.

Нині Індія — другий після Китаю найбільший імпортер російської нафти, закуповуючи понад два мільйони барелів на добу.

Від початку повномасштабної війни в Україні частка російської нафти в індійському імпорті зросла з менш ніж 1% до понад третини.

Однак індійський гігант змінив постачальників нафти з ОАЕ і США.