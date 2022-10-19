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Індія погодилася розглянути пропозицію G7 про обмеження цін на російську нафту

Після початку вторгнення Індія стала другим найбільшим нафтовим клієнтом росії після Китаю.
Індія погодилася розглянути пропозицію G7 про обмеження цін на російську нафту Фото: gettyimages.com

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що його країна готова розглянути пропозицію "Великої сімки" про введення обмеження ціни на російську нафту.

Про це пише Reuters.

Водночас деякі місцеві нафтопереробні заводи продовжують будувати плани на придбання російської нафти після початку грудня, коли планують ввести таке обмеження.

Наразі країни G7 працюють над тим, щоб запровадити ці обмеження до 5 грудня, коли в Євросоюзі запрацює ембарго на російську нафту.

"Я думаю, що є виняток для Японії щодо Сахаліну, а також є нафта, яка надходить по трубопроводу, тому вони мають винятки. Нам доведеться це розглянути", – сказав міністр, коли його запитали, чи дотримуватиметься Індія запланованого обмеження цін на російську нафту.

Після початку вторгнення Індія стала другим найбільшим нафтовим клієнтом росії після Китаю. Наразі позицію Індії щодо обмеження ціни уважно відстежують у всьому світі як перевірку того, наскільки ефективним буде план зі стримування нафтових доходів рф.

План обмеження цін вимагає від країн G7 відмовити у страхових, фінансових, брокерських, навігаційних та інших послугах для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну ціну на нафту та нафтопродукти, що ще не визначена.

Європейський Союз 6 жовтня затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на €7 мільярдів і обмеження цін на нафту

У Мінфінф США заявили, що обмеження ціни на експорт російської нафти в діапазоні 60 доларів за барель, ймовірно, буде достатнім, щоб зменшити надходження росії від енергоресурсів.У США підтвердили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до грудняУ США підтвердили, що країни G7 встановлять ліміт цін на

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19 10 2022 19:01
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