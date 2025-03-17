Прем'єр-міністр Індії зробив заяву щодо України

Моді сказав, що він на боці миру.

Сьогоднішня ситуація дає можливість для продуктивних переговорів між Україною і росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в інтерв'ю для подкаста Лекса Фрідмана.

"Спочатку знайти мир було складно, але зараз нинішня ситуація надає можливість для змістовних і продуктивних переговорів між Україною і росією", - заявив Моді.

Прем’єр зазначив, що війна в Україні принесла "багато страждань, постраждав навіть Глобальний Південь".

"Світ бореться з кризою продовольства, палива та добрив. Отже, світова спільнота повинна об'єднатися в прагненні до миру. Що стосується мене, то я завжди стверджував, що я на боці миру. Я не є нейтральним. У мене є позиція, і це - мир. І мир - це те, чого я прагну", - сказав прем'єр Індії.

Також він додав, що має добрі стосунки як з Україною, так і з росією.

"Я маю близькі стосунки як з росією, так і з Україною. Я можу сидіти з президентом Путіним і говорити, що зараз не час для війни. І я також можу по-дружньому сказати президенту Зеленському, що, брате, незалежно від того, скільки людей стоїть з тобою у світі, на полі бою ніколи не буде рішення. Вирішення прийде лише тоді, коли і Україна, і росія сядуть за стіл переговорів", - заявив прем'єр Індії.

Днями стало відомо, що американський блогер і ведучий популярного подкасту Lex Fridman Podcast Лекс Фрідман заявив, що після запланованого інтерв'ю з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді відвідає москву.