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Іноземні дипломати вшанували пам'ять загиблих дітей в Кривому Розі

09 квітня 2025, 15:01
Іноземні дипломати вшанували пам'ять загиблих дітей в Кривому Розі
Facebook.com/UkraineMFA
Через російську балістичну ракету в місті загинуло 9 дітей і 11 дорослих.

Сьогодні, 9 квітня, 32 глави і представники дипмісій разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відвідали дитячий майданчик по якому армія рф вдарила ракетою, де вшанували памʼять загиблих. 

Про це повідомляє українське МЗС.

"Після того, як росія вбила дев'ятьох дітей касетним ударом по Кривому Рогу, він запропонував іноземним послам в Україні особисто відвідати місце воєнного злочину", - заявив Сибіга. 

За його словами, важливо, аби іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору рф на власні очі. 

"Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку", - додов очільник МЗС. 

У Кривому Розі та низці інших українських міст триває жалоба за загиблими внаслідок російського удару 4 квітня. Станом на ранок 7 квітня у лікарнях досі перебувають 33 людини, з них четверо дітей. 18 пацієнтів - у важкому стані, зокрема двоє дітей. Загинуло 20 людей, серед них - девʼятеро дітей від трьох до 17 років.

 

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