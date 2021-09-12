Інститут Pantone назвав головний колір 2022 року
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті інституту.
"PANTONE 17-3938 Very Peri, який поєднує в собі якості синього, але одночасно має фіолетово-червоний відтінок, демонструє енергійний, радісний настрій і динамічну присутність, яка заохочує сміливу творчість і образність", - заявила виконавчий директор інституту Леатріс Ейсман.
В інституті зазначили, що новий сміливий колір заохочує особисту винахідливість та творчість.
"Створення нового кольору вперше в історії нашої освітньої колірної програми PANTONE Колір року відображає глобальні інновації та перетворення, що відбуваються. Оскільки суспільство продовжує усвідомлювати, що колір є важливою формою спілкування та способом виражати та впливати на ідеї та емоції, залучати та спілкуватися, складність цього нового синього відтінку з червоно-фіолетовим присмаком наголошує на величезних можливостях, які відкриваються перед нами", - наголосила віцепрезидент інституту.
Фото: PANTONE
У Pantone зауважили, що Very Peri - це символ глобального духу часу та перехідного періоду, який ми переживаємо. Уявлення людей і стандарти змінюються, а реальне та віртуальне життя починають перетинатися по-новому. Цифровий дизайн дозволяє нам розширити межі реальності, відкриваючи двері в динамічний віртуальний світ, який ми можемо досліджувати і створювати нові можливості кольору, наголошується у пресрелізі.
Фото: PANTONE
"З розвитком ігрових трендів, популярністю метавсесвіту, що зростає, а також підйомом творчої спільноти в цифровому просторі… PANTONE 17-3938 Very Peri ілюструє те, як колірні тенденції в цифровому світі виявляються в реальному і навпаки", - підкреслили в інституті.
Фото: PANTONE
Pantone - розробник професійних колірних стандартів і цифрових рішень для індустрії дизайну. Інститут понад 20 років обирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів, візажистів тощо.
У 2021-му кольорами року за версією Pantone були яскравий жовтий (Illuminating) та сірий (Ultimate Gray).
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