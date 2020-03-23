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iPhone допоможе розпізнавати симптоми коронавірусу за допомогою Siri

Все, що потрібно – це запитати Siri "Чи є у мене коронавірус"
Компанія Apple вирішила не залишатися осторонь та допомогти користувачам своїх ґаджетів краще розпізнати симптоми хвороби. Голосовий асистент Siri дозволяє ознайомитися з симптомами Covid-19 і провести попередню діагностику захворювання, щоб вчасно звернутися за лікарською допомогою.
iPhone допоможе розпізнавати симптоми коронавірусу за допомогою Siri Фото: CNBC.com

Перелік функцій голосового асистента Siri доповнився опитувальником, який допоможе власникам iOS-пристроїв розпізнати можливі симптоми захворювання, повідомляє Cnet, передає 24 КАНАЛ.

Як перевірити симптоми Covid-19

Все, що потрібно – це запитати Siri "Чи є у мене коронавірус". Віртуальний помічник надасть перелік питань, на які необхідно буде відповісти відповідно до запропонованих на екрані варіантами.

Насамперед Siri уточнить, чи відчуває користувач такі симптоми, як лихоманка, сухий кашель або задишка. При підтвердженні того, що вони яскраво виражені Siri рекомендуватиме звернутися за медичною допомогою.

Якщо ж "пацієнт" не може визначити свій стан, Siri запропонує низку уточнюючих питань про наявність запаморочення, ускладнення дихання і болі в грудях. У разі підтвердження Siri також запропонує зв'язатися з лікарем і нагадає про спеціалізовані "медичні" додатки.

Якщо ж перераховані симптоми у користувача відсутні, цифровий асистент порекомендує залишатися вдома, а при найменшому нездужанні звернутися за допомогою.

Де працює функція

Зараз функція працює на території США, в інших регіонах за аналогічним запитом Siri скеровує власника ґаджета на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагдаємо, що епідемія коронавірусу несе загрозу не лише для нашого здоров'я та життя, але й має згубний вплив на економіку. Експерти вже застерігають – попереду серйозна економічна криза. Зокрема, фахівці вважають, що епідемія може призвести до зростання вартості смартфонів та інших девайсів, навіть їхнього дефіциту.

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23 03 2020 11:00
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