iPhone можуть стати повністю бездротовими

Аналітик Мін–Чі Куо, який щороку дає найбільш точні прогнози про новинки Apple, повідомив про те, що iPhone можуть перейти на повністю бездротовий зв'язок для зарядки і синхронізації пристрою

Всі пристрої матимуть підключення 5G. Моделі відрізнятимуться використовуваними камерами. У першій половині 2020 року Apple також випустить 4,7-дюймовий iPhone SE 2 з LCD-екраном.

Аналітик Мін–Чі Куо, який щороку дає найбільш точні прогнози про новинки Apple, повідомив про те, що iPhone можуть перейти на повністю бездротовий зв'язок для зарядки і синхронізації пристрою, повідомляє "Економічна правда".

У 2020 році, передбачає аналітик, Apple представить чотири моделі iPhone з OLED-екраном. Один телефон буде з діагоналлю 5,4 дюйма, ще два - 6,1 дюйма, найбільший - 6,7 дюйма.

Всі пристрої матимуть підключення 5G. Моделі відрізнятимуться використовуваними камерами. У першій половині 2020 року Apple також випустить 4,7-дюймовий iPhone SE 2 з LCD-екраном.

За прогнозом Мін-Чі Куо, в 2021 році Apple випустить флагманський iPhone без роз'єму Lightning, який використовують в айфонах, починаючи з 2012 року. Швидше за все, Apple не стане використовувати замість нього роз'єм USB-C, а перейде на повністю бездротовий зв'язок для зарядки і синхронізації пристрою.

Мін–Чі Куо зазначив, що Apple відмовиться від порту Lightning на одній моделі iPhone, а не відразу на всіх.

У 2021 році Apple випустить iPhone SE 2 Plus без кнопки "Додому". За прогнозом аналітика, діагональ екрану пристрою буде 5,5 дюйма або 6,1 дюйма. Мін–Чі Куо каже, що виробник може встановити Touch ID в бічну кнопку живлення. При цьому Face ID в ньому не буде, зазначив аналітик.

Нагадаємо, що Роберт Ескобар, рідний брат загиблого колумбійського наркобарона Пабло Ескобар, випустив бюджетний гнучкий телефон Escobar Fold 1. Таким чином Ескобар хоче побороти Apple та довести, що смартфон може коштувати менш як 1000 доларів.