НОВИНИЗокрема відомо про підготовку операторів вже наявних дронів Shahed-136 і перспективних Arash-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран направить до росії інструкторів з використання дронів-камікадзе – Генштаб
Фото з вільного доступу
Іран направить до росії інструкторів із використання дронів-камікадзе. Мовиться про підготовку застосування Shahed-136 і Arash-2.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"Керівництво Ірану та рф домовилися про направлення на територію росії радників та інструкторів з використання ударних БПЛА", – вказують українські військові.
Згідно з даними Генштабу, зокрема відомо про підготовку операторів вже наявних дронів Shahed-136 і перспективних Arash-2.
Раніше повідомлялося, що є ймовірність того, що росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників "Араш-2", які є "новинкою" іранського оборонного комплексу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж місяця українські військові збили 233 дрони-камікадзе та десятки ракет.
У свою чергу радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що в Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.
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20 10 2022 08:36 МЕДІА
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