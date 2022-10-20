Іран направить до росії інструкторів з використання дронів-камікадзе – Генштаб Ольга

Матарикіна

Зокрема відомо про підготовку операторів вже наявних дронів Shahed-136 і перспективних Arash-2.

Фото з вільного доступу

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію