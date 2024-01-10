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ПОЛІТИКА

Іран розробив новий ударний дрон для війни росії в Україні

10 січня 2024, 11:59
Іран розробив новий ударний дрон для війни росії в Україні
Фото: Google
Тегеран також, здається, близький до надання москві балістичних ракет вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Іран розробив для росії новий "вибуховий та розвідувальний" ударний безпілотник Shahed-107, який країна-агресор використовуватиме для ударів по Україні.

Про це повідомляє Sky News.

Інформоване джерело Sky News в службах безпеки стверджує, що Іран розробив новий ударний дрон Shahed-107 для війни росії проти України. А також, схоже, близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля".

Shahed-107 описують як "вибуховий і розвідувальний" безпілотник, можливо, оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами.

Джерело видання також розповіло, що "кілька одиниць" спеціально розробленого безпілотника, можливо, було запропоновано росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється в понад $2 млн.

За словами джерел, це відображає "значну роботу з проєктування сил, яку проводить Іран для підтримки інтересів росії щодо України".

Як зазначається, Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням.

Дрон довжиною близько 2,5 метрів і розмахом крил у три метри можна запускати з транспортного засобу та, за оцінками, матиме радіус дії до 1500 км.

Передбачається, що він буде оснащений трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.

Джерело в службі безпеки стверджує, що іранські сили безпеки провели випробування з росіянами на авіабазі в центральному Ірані, яка включала безпілотники Shahed-107 і Shahed-136.

Окрім того, зазначається, що партнерство Ірану та росії стане ще більш значущим після постачання країні-агресору іранських балістичних ракет класу "земля-земля".

Також за інформацією, отриманою американською розвідкою, нещодавно КНДР надала росії пускові установки і певну кількість балістичних ракет до них. Під час останніх ракетних обстрілів України росія застосувала принаймні кілька балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї в обхід міжнародних обмежень.

ІранShahedрф тероризмвійна в Україні

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