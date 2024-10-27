Іран залишився без критичного обладнання для виробництва ракет через удари Ізраїлю

Ізраїльський удар по Ірану зруйнував важливий компонент іранської програми з виробництва балістичних ракет. Тепер Іран не може швидко відновлювати свої ракетні запаси.

Ізраїльський удар по Ірану зруйнував важливий компонент іранської програми з виробництва балістичних ракет. Тепер Іран не може швидко відновлювати свої ракетні запаси і буде стримуватися від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

Про це пише Axios з посиланням на три джерела.

Ізраїль завдав удару по 12 "планетарних змішувачах", які використовують, щоб виробляти тверде паливо для балістичних ракет великої дальності, які становлять основну частину ракетного арсеналу Ірану.

Згадані змішувачі — дуже складне обладнання, яке Іран не може виробляти самостійно і має купувати в Китаї. Відновлення змішувачів займе щонайменше рік.

Хоч Іран і має великий запас балістичних ракет, але факт того, що крана не здатна тепер виробляти нові балістичні ракети, змусить Іран менше їх давати підконтрольним угрупованням — "Хезболлі" та єменським хуситам.

Цей удар Ізраїлю по Ірану відбувся вранці 26 жовтня. Цахал наголосив, що атакував військові обʼєкти Ірану у відповідь на атаки Тегерану та його союзників, що тривають понад рік. Операція мала кодову назву «Дні покаяння». Це перша військова операція на території Ірану, за яку влада Ізраїлю офіційно взяла відповідальність.

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю на початку жовтня. Повідомлялося про серії вибухів у Тегерані та інших містах. Цахал офіційно підтвердив інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях.

москва передала Тегерану розвідувальні дані за декілька годин до початку атаки Ізраїлю на Іран вночі 26 жовтня.