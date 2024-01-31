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ПОЛІТИКА

Історичне рішення очікується від Міжнародного суду ООН – Зеркаль

31 січня 2024, 08:26
Історичне рішення очікується від Міжнародного суду ООН – Зеркаль
Очікується, що рішення суду вплине на ситуацію на Близькому Сході, де іранський вплив також є предметом обговорення.

31 січня 2024 року, о 15:00 за Гаагою, Міжнародний суд ООН повідомить своє рішення у справі, яку Україна порушила проти росії у січні 2017 року. Ця подія має історичне значення для України та світу загалом.

Про це повідомила ексзаступниця очільника МЗС Лана Зеркаль.

У листопаді 2019 року Україна вже зазнала успіху, коли Міжнародний суд відхилив всі заперечення росії стосовно юрисдикції суду у розгляді справи. Розгляд справи стосується застосування Міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію расової дискримінації.

"Фотографії з історії процесу ілюструють дев'ять років ретельної роботи. Сподіваємося, що Міжнародний суд ООН визначить росію порушником міжнародного права, встановивши право України на компенсацію за порушення конвенцій",- йдеться у повідомленні.

Рішення Міжнародного суду матиме визначальне значення для розвитку міжнародного права в сфері боротьби з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією. Це також визначить, чи може постійний член Ради Безпеки ООН, росія, безкарно порушувати норми міжнародного права.

У справі доводиться, що російські посадові особи фінансували терористичні акти в Україні, свідомо постачаючи збройним формуванням кошти та знаючи, як вони будуть використані - для вбивства і примусу мирного населення. Це може встановити прецедент для інших справ, пов'язаних з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією.

Очікується, що рішення суду вплине на ситуацію на Близькому Сході, де іранський вплив також є предметом обговорення. Завтра ми дізнаємося не лише про рішення стосовно росії, але й про те, як міжнародне співтовариство буде регулювати питання фінансування тероризму та расової дискримінації.

Міжнародний суд ООН

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