ISW: Заміна Суровікіна на Герасимова - удар по Пригожину

Причина призначення начальника Генштабу рф Валерія Герасимова командувачем війни проти України замість Сергія Суровікіна може полягати в завданні удару по олігарху та власнику терористичної ПВК Вагнер Євгену Пригожину. Таким чином, планується послабити його вплив.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму зведенні.

На їхню думку, призначення Герасимова показує спроби кремля покращити командування та управління військами для вирішальних бойових дій у 2023 році та відданість традиційним структурам Міноборони рф.

Вони також вважають, що кадрове рішення посилить позиції Міноборони рф, проти якого виступав Пригожин.

Суровікін був фаворитом Пригожина та угруповання російських силовиків, а тому призначення Герасимова може спонукати їх до подальшого поділу інформаційного простору росії та посилення критики ведення війни кремлем, вважає ISW.

В Інституті вважають, що Пригожин може посилити піар ПВК Вагнер, щоб протиставити її регулярній армії рф. Зусилля Герасимова щодо централізації командування, ймовірно, також зіштовхнуться із опором.

За словами аналітиків, Герасимов навряд чи зможе швидко пожвавити та реформувати тактику росії у війні з Україною.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в Україні отримали нового командувача. Ним став начальник генштабу зсрф генерал армії валєрій гєрасімов.