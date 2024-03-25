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Італія посилила заходи безпеки після теракту в російському "Крокус Сіті Холі"

25 березня 2024, 20:39
Італія посилила заходи безпеки після теракту в російському
Фото: instpres.univ.kiev.ua
З цього приводу засідала Рада національної безпеки країни.

Італія посилила заходи безпеки після нещодавнього теракту в Crocus City Hall у росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

25 березня відбулося засідання італійської Ради національної безпеки, на якому ухвалили відповідне рішення.

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що влада посилить спостереження і перевірки, "приділяючи найбільшу увагу місцям найбільшого скупчення та транзиту людей, а також чутливим об'єктам".

Нагадаємо, що заходи безпеки посилила напередодні Франція. Еммануель Макрон згодом повідомив, що філія угруповання “Ісламська держава”, яка взяла відповідальність за теракт у Підмосков'ї, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на Францію.

Як відомо, увечері 22 березня у Красногірську, що біля москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall,  де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину. Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.

Італіявійна в Україніросія окупантитеракт в рф

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